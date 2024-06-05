وزير الدفاع يؤكد استعداد المؤسسة العسكرية لتقديم كافة أوجه الدعم للبنك المركزي

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الأربعاء، تأييد المؤسسة العسكرية لإجراءات البنك المركزي اليمني الأخيرة.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لقيادة القوات المسلحة في العاصمة الموقتة عدن، وعبر تقنية الاتصال المرئي في مأرب، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد البصر، وفق موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت".



وبحث الاجتماع تطورات الموقف العسكري في ظل تحشيدات مليشيات الحوثي الإرهابية وتصعيد أعمالها العدائية في أكثر من جبهة.



وأكد الاجتماع، تأييد الإجراءات الشجاعة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن لحماية القطاع المصرفي وانقاذ العملة الوطنية من عبث وابتزاز مليشيات الحوثي الإرهابية وإمعانها في تدمير الاقتصاد الوطني.



كما أعلنت قيادة المؤسسة العسكرية، استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب للبنك المركزي استناداً على دعم ومباركة مجلس القيادة الرئاسي للإجراءات المتخذة للمضي قدمًا في حماية القطاع المصرفي من تعسفات وانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية، وإنهاء التشوهات النقدية والعبث الحاصل بالعملة الوطنية.



وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أصدر الخميس الماضي، قرارا بوقف التعامل مع 6 بنوك رفضت نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما دعا المواطنين والمؤسسات إلى إيداع العملات بالطبعة القديمة لدى البنوك في المحافظات المحررة، خلال مدة أقصاها 60 يوما.



إلى ذلك أكد وزير الدفاع خلال الاجتماع، أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها العسكرية تمتثل لتوجيهات قيادة وزارة الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعمل بتنسيق وتناغم تام من خلال هيئة العمليات المشتركة.



وشدد الفريق الداعري، على رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف التشكيلات بما يحقق الهدف الأسمى والمتمثل باستعادة الدولة وهزيمة مليشيا الإرهاب الحوثية المدعومة إيرانيا.

