شكرا لبحثكم عن خبر المؤسسة العسكرية اليمنية تؤيد قرارات البنك المركزي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وزير الدفاع يترأس اجتماعاً لقيادة القوات المسلحة ويؤكد تأييد المؤسسة العسكرية لإجراءات البنك المركزي

ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، اجتماعاً لقيادة القوات المسلحة في العاصمة الموقتة عدن، وعبر تقنية الاتصال المرئي في مأرب، لبحث تطورات الموقف العسكري في ظل تحشيدات مليشيات الحوثي الإرهابية وتصعيد أعمالها العدائية في اكثر من جبهة.

واكد الاجتماع، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد البصر، تأييد الإجراءات الشجاعة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن لحماية القطاع المصرفي وانقاذ العملة الوطنية من عبث وابتزاز مليشيات الحوثي الإرهابية وإمعانها في تدمير الاقتصاد الوطني.

وأعلنت قيادة المؤسسة العسكرية، استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب للبنك المركزي استناداً على دعم ومباركة مجلس القيادة الرئاسي للإجراءات المتخذة للمضي قدمًا في حماية القطاع المصرفي من تعسفات وانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية، وإنهاء التشوهات النقدية والعبث الحاصل بالعملة الوطنية.

كما استعرض الاجتماع، عددا من تقارير الاداء لهيئات ودوائر وزارة الدفاع، والانجازات التي تحققت في النصف الأول من العام التدريبي 2024، وتعزيزها في النصف الثاني، والعمل على تجاوز مختلف الصعوبات والتحديات والعوائق والارتقاء بالقوات المسلحة على مختلف المستويات.

واكد وزير الدفاع، ان القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها العسكرية تمتثل لتوجيهات قيادة وزارة الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعمل بتنسيق وتناغم تام من خلال هيئة العمليات المشتركة..مشدداً على رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف التشكيلات بما يحقق الهدف الأسمى والمتمثل باستعادة الدولة وهزيمة مليشيا الارهاب الحوثية المدعومة ايرانيا.

حضر الاجتماع رؤساء الهيئات ونوابهم، ومدراء دوائر وزارة الدفاع وهيئة العمليات المشتركة، وعدد من القيادات العسكرية ذات الصلة.

لمتابعة اخبار قواتنا المسلحة يمكنكم الاشتراك بقناة المركز الإعلامي للقوات المسلحةعبر الرابط التالي

*المركز الإعلامي للقوات المسلحة*