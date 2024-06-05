لماذا اعترفت إيران الآن بتزويد الحوثيين بصواريخ باليستية بعد سنوات من الإنكار؟

المنامة - ياسر ابراهيم - قال محللون إن التصريحات الجديدة الصادرة عن إيران "تتخلى عن الخيال" القائل بأن الصواريخ الباليستية المضادة للسفن تم إنتاجها في اليمن، وفقما أفاد موقع breaking defence الأمريكي.



ولسنوات، تجنبت إيران التعريف عن نفسها علناً على أنها تزود ميليشيات الحوثي بصواريخ مضادة للسفن، على الرغم من أن الحكومات والباحثين في جميع أنحاء العالم يؤكدون أن العلاقة لا يمكن إنكارها. لكن هذا قد يتغير، بناءً على بيان مفاجئ صدر الأسبوع الماضي.



وقالت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإسلامي، الأسبوع الماضي، إن "تكنولوجيا الصواريخ الباليستية البحرية الإيرانية تحت تصرف الميليشيات، زاعمة أن صواريخ الحوثيين هذه "مستوحاة من إيران".



وفي تقرير طويل آخر باللغة الفارسية نشرته وكالة الأنباء نفسها، قدمت طهران نظرة مفصلة على تكنولوجيا الصواريخ المضادة للسفن لديها. وقال تقرير تسنيم: إن صاروخا تابعا" لقوات الحوثي "مصمم في الواقع بالنموذج الدقيق لصاروخ قدر الإيراني المضاد للغواصات".



وقال محللون لموقع Breaking Defense إن"قناع" إيران قد سقط الآن، حيث تتجنب طهران الإنكار وتعترف الآن، للمرة الأولى، بأنها نقلت تكنولوجيا الصواريخ إلى الحوثيين.



وأضافوا أن "هذا هو الاعتراف الأول بأن تكنولوجيا الصواريخ المضادة للسفن قد تم نقلها من إيران. وقال فابيان هينز، زميل أبحاث المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "كانت (الإعلانات السابقة) بشكل عام حول طائرات بدون طيار وصواريخ يتم نقلها إلى الحوثيين".



وقال بهنام بن طالبلو، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن إيران أصبحت أكثر وقاحة بشأن جهودها في المنطقة، مضيفا، "في البداية تم نزع القفازات، والآن تم نزع القناع".



وأضاف بن طالبلو: "كلما كانت سياسة إيران الإقليمية أكثر نجاحا، كلما تحرك النظام للمغازلة لكي يكسب الفضل فيها بدلا من الاختباء وراء وكلائه".



وشدد على أن الحوثيين هم "الوكيل الوحيد لإيران الذي استعرض واستخدم الصواريخ الباليستية المضادة للسفن والصواريخ الباليستية متوسطة المدى. وهذا يضع الحوثيين في فئة خاصة بهم في محور المقاومة باعتبارهم جهة فاعلة غير حكومية تتمتع بقدرات على مستوى الدولة.



وأشار بن طالبلو إلى أن انتشار إيران لتكنولوجيا الضربات بعيدة المدى يسمح "لوكلائها بالانخراط في استراتيجية حلقة النار، وهي استراتيجية تسمح لطهران باستعراض عضلاتها على الأرض والآن في البحر".



وقال ديفيد دي روش، الأستاذ المشارك في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الأمنية: "لقد تخلت إيران عن الحجة القائلة بأن أسلحة الحوثيين تم إنتاجها محليًا وتفترض الآن أن لديها قاعدة صناعية راسخة ".



وبينما يتفق الخبراء الثلاثة على أن هذه الصواريخ ليست جديدة، قال دي روش إن الجديد هو "أن تتخلى إيران عن الخيال القائل بأن هذه الصواريخ أنتجها يمنيون".



وتابع قائلا "قرأت هذا الإعلان كأول تمرين في إدارة التحالف – إيران ترسل العرب إلى المعركة بينما تبقى آمنة. وهذا يؤدي حتماً إلى مشاكل مع مختلف المجموعات الوكيلة، لذلك يجب على إيران أن تجد طريقة لإظهار قدرتها على المشاركة في اللعبة. هذه طريقة صغيرة للقيام بذلك".



وأصبحت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر عادة لدى الجماعة المسلحة في الآونة الأخيرة، حتى بعد رد فعل الدول الغربية بإرسال سفن عسكرية في إطار عمليات مختلفة لاعتراض الصواريخ، أو لشن ضربات انتقامية ضد الحوثيين.

