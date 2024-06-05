اليمن يطّلع على التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي وأتمتة العمل القضائي

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، مع النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، سبل تطوير وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين في إطار الإتفاقيات الإقليمية والدولية .

وخلال اللقاء، قدم النائب العام اليمني، لنظيره المصري، مشروع مذكرة التفاهم حول مكافحة الجريمة الاصلية، وجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب بين البلدين الشقيقين، وفقا لوكالة سبأ.

واطلع مصطفى، على تجربة النيابة العامة المصرية، في مجال أتمتة العمل القضائي، والربط الشبكي بين النيابات العامة والتحول الرقمي..مشيدًا بتجربة النيابة العامة المصرية بما حققته من نجاحات في هذا المجال.

من أشار النائب العام المصري، إلى أهمية هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر مع أجهزة النيابة العامة بين البلدين..منوهاً بأن اللقاء كان مثمراً وتناول العديد من القضايا التي تهم الجهازين العدليين في البلدين.