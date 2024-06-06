الحكومة تحمل مليشيات الحوثي مسؤولية سلامة الأمين العام لنقابة الصحفيين محمد شبيطة

حملت الحكومة اليمنية، مليشيات الحوثي الإرهابية، المسؤولية الكاملة عن سلامة الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين، الامين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب محمد شبيطة، الذي تعرض لمحاولة اغتيال بصنعاء.



وقال وزير الاعلام، معمر الارياني "ان شبيطه يخضع للاحتجاز في أحد المستشفيات منذ نجاته من محاولة اغتيال إثر إطلاق عناصر المليشيا الرصاص على سيارته في 7 مايو المنصرم، ما أدى لإصابته بطلق ناري ومقتل أحد أقربائه، وإصابة نجله"، وفق ما نقلت وكالة سبأ.



وأضاف "أن مصادر مقربة أفادت عن تدهور الحالة الصحية لمحمد شبيطة، حيث يمر بوضع سيئ جراء معاناته من مضاعفات الإصابة وتمزقات في الأمعاء، كما يعاني من وضع نفسي صعب نتيجة استمرار منعه من الزيارات".



ولفتت أنه "يسمح لعدد محدود بزيارته من خلف الزجاج، وكأنه في زنزانة وليس في مستشفى لتلقي العلاج".



وأشار الارياني الى "ان مليشيا الحوثي حاولت تمييع جريمة محاولة اغتيال "شبيطة"، بالحديث عن حادث عرضي أثناء تبادل إطلاق النار بين عناصرها ومطلوبين، وممارسة ضغوط عليه واسرته لدفن الجريمة، وتشديد اجراءات زيارته في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج".



وقال: "أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد تزايد غير مسبوق لأعمال القمع والتنكيل الذي يطال السياسيين والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والناشطين، في مسعى لتكميم افواههم".



وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، باتخاذ موقف حازم ازاء استمرار جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق الصحفيين. ودعا لممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين، لنقل محمد شبيطة لتلقي العلاج في الخارج.

