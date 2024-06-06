اجتماع مشترك لوزراء خارجية دول التعاون الخليجي واليمن في الدوحة الأحد المقبل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس، عن اجتماع مشترك لوزراء خارجية دول المجلس والجمهورية اليمنية الأحد المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بشأن اليمن.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني اليمن، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، وفق الموقع الرسمي للتعاون الخليجي.



وفي اللقاء تم التأكيد على أهمية الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، في مدينة الدوحة، للمساهمة في دفع عملية الأمن والاستقرار للشعب اليمني.



وأعرب البديوي، عن التأكيد على ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44 (ديسمبر 2023م -الدوحة)، والذي تضمن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.



كما تم استعراض آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وتأثير العمليات الحوثية في البحر الأحمر على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الجهود الدولية والأممية للمساهمة في حل القضية اليمنية.



وجدد البديوي على دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.



بدورها قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهه الحكومة، وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.



وثمن الوزير الزنداني، عالياً المواقف المشرفة لمجلس التعاون الخليجي تجاه اليمن ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي، وتقديره لكافة التدخلات التنموية والإغاثية والإنسانية المقدمة من قبل الأشقاء في مجلس التعاون للشعب اليمني.

