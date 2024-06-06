رئيس الوزراء: الضربات الأميركية ضد الحوثيين دون دعم اقتصادي وعسكري للحكومة لن تحقق نتائج

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الخميس، التحذير من أن لدى مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران توجهاً منهجياً للسيطرة على البحر الأحمر.



وأوضح بن مبارك في تصريحات إعلامية لشبكة التلفزيون الهولندية، أن الحكومة اليمنية حذرت العالم مراراً منذ زمن طويل من مخاطر السماح لتلك المليشيات بالسيطرة على الساحل الغربي وتداعياتها الوخيمة على الملاحة الدولية والمصالح الغربية.



وأضاف، "لفترة طويلة اعتقد الغرب أن مصالحه لن تتعرض للهجوم من قبل الحوثيين، والآن هذا شيء يحدث كل يوم"، موضحا أن إيران تتواجد بالفعل على مضيق هرمز، والآن ينضم إليه باب المندب، والسيطرة على هذين الممرين الاستراتيجيين يمنح إيران قوة أكبر من السلاح النووي.



وأكد رئيس الوزراء، أن "الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما منذ يناير ضد أهداف الحوثيين هي جزء من الحل، لكن بدون دعم اقتصادي وعسكري للحكومة اليمنية، لن يقود ذلك للنتائج المتوقعة من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام".



كما شدد على أن "النظر للحوثيين من المنظور الغربي فقط، وليس من خلال منظور اليمنيين أنفسهم، لن يحل المشكلة، فبدون فهم حقيقي لأيديولوجية الحوثيين، لا يمكن المضي قدمًا".

