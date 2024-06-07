صنعاء.. مليشيا الحوثي تخطف شابًا يعمل في مكتب الأمم المتحدة بعد اقتحام منزله

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي خطفت الناشط "وضاح هشام عون"، والذين يعمل في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء، بعد اقتحام منزله، ومصادر ممتلكاته الشخصية.

وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي ومعهم شرطة نسائية من الزينبيات، اقتحموا منزل "حمود شجاع الدين" "عم وضاح والد زوجته"، وقاموا بالتفتيش الدقيق لغرف المنزل، أثناء ما كان مداوم "هشام" في عمله.

وحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي قامت بإحضار "هشام عون" من مقر عمله إلى المنزل، واستكمال إجراء التفتيش بحضوره، وقد حرّزوا على تلفوناته وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

وأضافت المصادر، أن مليشيا الحوثي قامت كذلك بنهب تلفونات زوجة هشام عون، ومصادرة تلفون شقيقة زوجة هشام، اضافة إلى أخذ مبالغ مالية سعودي ودولار وعملة يمنية.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا الحوثية قامت كذلك، بمصادرة كمبيوتر زوجة وضاح، اضافة إلى نهب كمبيوتر، وفلاشات وذواكر وثلاثة هارد دسك شقيقة زوجة وضاح.

يأتي هذا في اطار حملات الاختطاف التي تقوم بها ضد العاملين في مكاتب الأمم المتحدة بصنعاء، حيث سبق وخطفت العشرات من العاملين في السفارة الأمريكية في صنعاء، ومنظمة حقوق الإنسان.