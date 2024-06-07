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المهرة.. الأجهزة الأمنية تضبط عشرات القطع والشرائح الخاصة بالطيران المُسيّر

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المنامة - ياسر ابراهيم - ضبطت الأجهزة الأمنية في منفذ صيرفيت بمحافظة المهرة، على الحدود العمانية، عشرات القطع المتعلقة بصناعة الطائرات المُسيّرة.

وذكرت مصادر إعلامية، أن الأجهزة المختصة في المنفذ، ضبطت عشرات القطع الخاصة بالطيران المُسيّر.

وأوضحت المصادر، أن القطع تضم 24 شرائح تحديد مواقع، و30 مستشعر اليكتروني، و45 موصل كهربائي اليكتروني، إضافة إلى العديد من القطع الأخرى ذات العلاقة بالطيران المُسيّر.

ونوهت المصادر إلى أن هذه المضبوطات كانت ضمن شحنة تحتوي على شاحنات ذكية لبطاريات الليثيوم والاسيد، على متن سيارة هايلوكس.

وخلال الأشهر الماضية تم ضبط عدد من الشحنات من قطع غيار الطائرات المُسيّرة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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