للحج أم التفاوض؟.. وفد حوثي بقيادة "يحي الرزامي" يتوجه إلى السعودية 

المنامة - ياسر ابراهيم - توجّه وفد حوثي، الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، برحلة طيران عبر الخطوط الجوية اليمنية، من مطار صنعاء الدولي، إلى مطار جدة السعودي.

ويقود الوفد الحوثي، القيادي في المليشيا الإرهابية "يحيى عبدالله الرزامي"، الذي يرأس وفدها العسكري المفاوض. وسبق أن شارك في عدة مفاوضات بين مليشياته وبين التحالف والحكومة في سلطنة عمان والأردن.

وقدمت وكالة سبأ الحوثية، تعريفًا للوفد الذي ذهب إلى السعودية بأنه يتبع وزارة الإرشاد والعمرة، في حكومتها غير المعترف بها، وذكرت أن "يحيى الرزامي" مشارك فيه.

ونشرت الوكالة الحوثية، صورًا لعدد من قياداتها وهم بلباس الإحرام، في إشارة إلى ذهابهم لأداء فريضة الحج؛ لكن مراقبون يقولون إن هذه الزيارة قد تأتي لإحياء العلاقات التي انحسرت بين الطرفين بعد التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.

ويضم الوفد الى جانب الرزامي، "نائب رئيس الوزراء حسين مقبولي، وطه حسين مدير مكتب بن حبتور المعين من الحوثيين رئيسا للوزراء، ونائب وزير الحج والارشاد، فؤاد ناجي، وعبدالرحمن النعمي وكيل وزارة الحج ومحافظ محافظة المحويت الشيخ حنين قطينة، والعديد من الشخصيات السياسية والعسكرية والقبلية التي لم يتم ذكرهم.

وتعد هذه ثاني زيارة علنية لقيادات حوثية إلى المملكة العربية السعودي، منذ زيارة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إلى صنعاء، في أبريل من العام 2023.