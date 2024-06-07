الحوثيون يعلنون مقتل 55 شخصاً بغارات أمريكية بريطانية منذ مطلع العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الحوثيين، أمس الخميس، مقتل 55 شخصا وإصابة 78 آخرين في غارات أمريكية بريطانية على اليمن، التي بلغت 487 غارة منذ مطلع العام الجاري.



جاء ذلك خلال كلمة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، والتي أعلن فيها تدشين العمليات المشتركة مع المقاومة في العراق. وقال إن هذا "مسارا مهما وستقدم نموذجا عن التعاون بين أبناء الإسلام"، على حد تعبيره.



وقالت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري أمس الخميس إن سفينة تجارية أبلغت أن انفجارا وقع بالقرب منها في البحر الأحمر أمس، على بعد 19 ميلا بحريا تقريبا غربي المخا في اليمن.



وذكرت في مذكرة أن مواصفات السفينة تتطابق مع الفئة التي تستهدفها حركة الحوثي التي تشن هجمات على سفا قبالة سواحل اليمن منذ عدة أشهر.



وقالت شركة الأمن البحري البريطانية إن السفينة كانت في طريقها من أوروبا إلى الإمارات ولم تكن تبث إشارة نظام التعرف الآلي في ذلك الوقت. ولم تذكر تفاصيل أخرى.



وأعلن الحوثيين أمس الخميس، تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية ضد ثلاث سفن في ميناء حيفا. وقال المتحدث العسكري يحيى سريع "أن العملية الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفاء، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفاء في فلسطين المحتلة".

في سياق متصل، نقلت صحيفة بلومبيرغ عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن خريطة الطريق الأممية لاتفاق سلام في اليمن لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر. وأوضح المسؤول الأميركي "أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية القائمة منذ فترة طويلة في البلاد".



لكنه شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما تسمى خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر الماضي للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة.



وأضاف أن واشنطن أبلغت الأطراف المعنية في اليمن، من بينها السعودية، أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر/كانون الأول لا يمكن المضي فيها قدما ما لم تنهِ الجماعة حملتها البحرية على السفن المستمرة منذ نحو 7 أشهر.

