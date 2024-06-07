رئيس الحكومة بن مبارك يناقش أولوية الدعم العاجل لليمن مع وزير الدفاع السعودي

المنامة - ياسر ابراهيم -

التقى رئيس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، الخميس، مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وناقشا أولوية الدعم العاجل لليمن، وتطورات الأوضاع، غداه لقاء مماثل مع رئيس مجلس الرئاسة.



واستعرضا علاقات التعاون المشترك، وتطورات الأوضاع في مختلف المجالات، بما في ذلك الدعم السعودي للحكومة للإيفاء بالتزاماتها الحتمية، ودعم الإصلاحات التي تنفذها. وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.



وناقش اللقاء "أولويات الدعم العاجل لليمن في هذه الظروف الاستثنائية، في إطار استمرار الدعم السعودي السخي لليمن وشعبها للتخفيف من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية".



كما تم التطرق الى التطورات الإقليمية، وتوافق وجهات النظر تجاهها، بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية، والملاحة الدولية، وفرص احلال السلام والاستقرار في اليمن وفق المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.



من جانبه جدد وزير الدفاع السعودي موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات شعبها، وأشار إلى "ما تبذله الحكومة من جهود في مسار الإصلاحات والحرص على تقديم الدعم اللازم لها بما يتوافق مع الأولويات العاجلة".



والأربعاء عقد رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي، لقاء من وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان وناقشا مجمل التطورات في الساحة اليمنية.