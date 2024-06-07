القوات الأمريكية تعلن تدمير 9 طائرات مسيرة وزورقين في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلن القوات الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، تدمير 9 طائرات مسيرة بدون طيار، وزورقين بحريين، كما أعلنت عن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا مضادا للسفن في البحر الأحمر.



ووفق تحديث القيادة المركزية، نشر بمنصة إكس "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت القوات الأمريكية من تدمير ثمانية طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر تم إطلاقها من المناطق سيطرة الحوثيين".



وأضافت "وبشكل منفصل، نجحت سفينة تابعة للتحالف في التصدي لطائرة بدون طيار فوق البحر الأحمر تم إطلاقها من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".



بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير زورقين مُسيّرين للحوثيين في البحر الأحمر. كما أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من منطقة يسيطرون عليها في اليمن بأتجاه البحر الأحمر. وفق البيان.



وأفادت القوات الأمريكية "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".



ولفتت "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية المضادة للسفن والزوارق الُمسيّرة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".



وفي وقت سابق امس الخميس، قالت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري أمس الخميس إن سفينة تجارية أبلغت أن انفجارا وقع بالقرب منها في البحر الأحمر أمس، على بعد 19 ميلا بحريا تقريبا غربي المخا في اليمن.



وأعلن الحوثيين أمس الخميس، تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية ضد ثلاث سفن في ميناء حيفا. وقال المتحدث العسكري يحيى سريع "أن العملية الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفاء، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفاء في فلسطين المحتلة".