رئيس اللجنة الحكومية بتعز: الطرقات من جانبا مفتوحة وننتظر وصول المواطنين غدا

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس اللجنة الحكومية للتفاوض بشأن فتح طرق تعز عبدالكريم شيبان، الجمعة، أن جميع الطرقات مفتوحة من جانبهم.



جاء ذلك في تصريح له خلال زيارته قام بها مساء اليوم إلى أخر نقطة تحت سيطرة القوات الحكومية باتجاه طريق جولة القصر شرقي مدينة تعز، والتي أعلنت مليشيات الحوثي فتحها.



وقال شيبان: "الطرقات من جانبنا مفتوحه جميعها، وننتظر وصول المواطنين غدًا عبر الطرقات التي أعلن الحوثيون عن فتحها اليوم".



وأضاف، "سنعمل على التنسيق لوضع نقاط عسكرية لتأمين العبور ونحمل الحوثيين سلامة المواطنين وعليهم رفع الألغام".

وتابع: "نأمل أن يكون الحوثي صادقًا في فتح الطرقات وألا يكون الأمر مجرد مزايدة إعلامية، سوف نستقبل الناس من يوم غدًا، ومن جانبنا لا يوجد أي حواجز أو عوائق، فالطرقات مفتوحة تمامًا".