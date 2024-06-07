شكرا لبحثكم عن خبر تواصل أعمال دورة موجهات وإجراءات العمل الميداني لتنفيذ مشاريع وحدة المياه والبيئة التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في المكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا- خاص

تواصلت اليوم (الجمعة) لليوم الرابع على التوالي أعمال دورة موجهات وإجراءات العمل الميداني لتنفيذ مشاريع وحدة المياه والبيئة بآلية المشاركة المجتمعية، التي يقيمها الصندوق الاجتماعي للتنمية (فرع المكلا) ، بتمويلٍ من بنك التنمية الألماني والحكومة الألمانية، وبمشاركة ( 22) متدرب ومتدربة من محافطات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى.

وقال مدرب الدورة الدكتور محمد عبد اللّه الغيثي: " إن الدورة تهدف إلى تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة في الميدان بما يتعلق بمشاريع وتدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال وحده المياه والبيئة، كون الماء يمثل أساس الحياة وتعد مشاكله أزمة كبرى ومشقّة قصوى لمن يعانونها ودور الاستشاري كتنموي مساهم في تخفيف الأعباء على الفئات التي تعاني مشاكل المياه والبيئة في البلاد، مؤكدًا على تجاوب المتدربين السريع مع المواد التدريبية وتمتعهم بالصفات والخبرات التي تواكب أهداف الدورة وتعطي مؤشرًا على مدى قدراتهم في الميدان".

وشملت محاور اليوم التدريبي الأول الإطار المفاهيمي والإطار التنظيمي لقطاعات لوحدة المياه والبيئة والتعريف بأهمية المياه في حياتنا، وفي اليوم الثاني كانت المحاور حول تعزيز المشاركة المجتمعية في مشاريع وحدة المياه والبيئة، وآليات واستراتجيات العمل بالمشاركة وفق مراحل دورة حياة المشروع ( التحليل ، التصميم والتخطيط، التنفيذ، والاغلاق) وآلية الاندماج مع المجتمع وتفعيله، والمشاركة المجتمعية، اما في اليوم الثالث فمحاورها آليات واستراتجيات العمل بالمشاركة وفق مراحل دورة حياة المشروع، وآلية المشاورات المجتمعية، وآليات واستراتجيات تنفيذ المجتمعية، وفي اليوم الرابع اعطيت محاور آليات واستراتجيات تنفيذ المشاورات المجتمعية، والموجه الأول والثاني ( الزيارات الاستطلاعية والدراسات الاستكشافية).

حضر الدورة ضابطي وحدة المياه والبيئة في الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا المهندس ياسر جمعان الحمد والمهندس عبد الرحمن عبد اللّه راشد، والضابط المجتمعي الأستاذ محمد عبدالله الذييبي ، وتخلل الدورة تقسيم المشاركين إلى مجموعات وتطبيق عملي للمادة التدريبية.