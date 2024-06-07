الحكومة اليمنية تدعو وكالات السفر إلى الانتقال من مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت الحكومة اليمنية، الجمعة، وكالات السفر إلى الانتقال من المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي المصنفة منظمة إرهابية، إلى المحافظات المحررة، أو إلى خارج البلاد.



جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة النقل في العاصمة المؤقتة عدن إلى جميع وكالات السفر في الجمهورية اليمنية.



وقال التعميم: "تدعو وزارة النقل اليمنية في العاصمة عدن جميع وكالات السفر المعتمدة في المحافظات التي تحت سيطرة المليشيات الحوثية الانتقال إلى العاصمة عدن وجميع المحافظات المحررة أو إلى خارج اليمن لمزاولة نشاطها".



وأكد أن الوزارة، قد وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بتقديم كافة التسهيلات التي تحظى بها وكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز او استثناء وذلك انطلاقا من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع انحاء الجمهورية اليمنية.



وكانت وزارة النقل قد وجهت أمس الأول الأربعاء، شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل إيراداتها المالية من صنعاء إلى حساباتها في العاصمة المؤقتة عدن وخارج اليمن.



وتأتي هذه الإجراءات بعد قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، والتي شملت وقف التعامل مع 6 بنوك رفضت نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن.

