الحوثيون: غارات أميركية بريطانية على أهداف في الحديدة وصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، بأن قوات أمريكية وبريطانية نفذت ست غارات جوية على أهداف في اليمن يوم الجمعة.



وقالت القناة، أن أربعا من الغارات كانت على مطار الحديدة وعلى مرسى الجاد في ميناء الصليف في الشمال. وقالت إن غارتين استهدفتا معسكر الصيانة في مديرية الثورة شمال العاصمة صنعاء.

وفجر الجمعة، أعلنت القوات الأمريكية، تدمير 9 طائرات مسيرة بدون طيار، وزورقين بحريين. كما أعلنت عن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا مضادا للسفن في البحر الأحمر.



وفي وقت سابق امس الخميس، قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إن سفينة تجارية أبلغت أن انفجارا وقع بالقرب منها في البحر الأحمر، على بعد 19 ميلا بحريا تقريبا غربي المخا في اليمن.



ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجمات الجماعة الموالية لإيران في البحر الأحمر.

