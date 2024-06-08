أعلن جاهزية اللجنة للتنفيذ.. شيبان: نأمل التزام الحوثيين بالمصداقية وإزالة الحواجز والألغام من طرق تعز (بلاغ صحفي)

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت اللجنة الحكومية للتفاوض لفتح الطرقات بتعز عن جاهزيتها لبدء الإجراءات التنفيذية لتنقل المواطنين عبر طريق الحوبان - القصر، في الوقت الذي أعلنت فيه آملها بأن يلتزم طرف الحوثي بالمصداقية والبدء بإزالة الحواجز وشبكات الألغام من جميع الطرق.



ورحب رئيس اللجنة عبد الكريم شيبان، في بلاغ صحافي، مساء الجمعة (7 يونيو)، "بامتثال الحوثيين وإعلانهم فتح طريق الحوبان- جولة القصر- الكمب، والذي يمثل إحدى الطرق التي طالبت اللجنة بفتحها لرفع المعاناة عن كاهل أبناء تعز منذ ثمان سنوات"



وأضاف: "ونعلن جاهزيتنا لبدء الإجراءات التنفيذية لتنقل المواطنين من هذا الطريق، ابتداء من يوم السبت، الثاني من ذي الحجة 1445 هـ الموافق 8 يونيو 2024 م".



وأعلنت اللجنة أيضا أن "طريق الستين- الحوجلة- سوق عصيفرة، مفتوحا من جانبنا، آملين أن يقوم الطرف الآخر بالسماح بمرور الشاحنات الشاحنات والمعدات الثقيلة عبر هذا الطريق"، مضيفة: "كما ندعو لفتح الطرق الرئيسية المؤدية لمدينة تعز"



وأعرب رئيس اللجنة، في البلاغ، عن أمله بأن "يلتزم طرف الحوثي بالمصداقية، وبالترتيبات اللوجستية اللازمة لحفظ سلامة المواطنين، والبدء بإزالة الحواجز وشبكات الألغام من جميع الطرق"



وثمن شيبان دور الحاضنة الشعبية من أبناء تعز، كما ثمن ايضا اهتمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ومتابعته المستمرة لهذا الملف، وكذا دور السلطة المحلية والأمنية والعسكرية.



نص البلاغ

بلاغ صحفي صادر عن اللجنة الحكومية للتفاوض لفتح الطرقات - تعز

نرحب بامتثال الحوثيين وإعلانهم فتح طريق الحوبان - جولة القصر - الكمب والذي يمثل إحدى الطرق التي طالبت اللجنة بفتحها لرفع المعاناة عن كاهل أبناء تعز منذ ثمان سنوات.

ونعلن جاهزيتنا لبدء الإجراءات التنفيذية لتنقل المواطنين من هذا الطريق ابتداء من يوم السبت الثاني من ذي الحجة 1445هـ الموافق 8 يونيو 2024م.

كما نعلن أن طريق الستين الحوجلة سوق عصيفرة مفتوحا من جانبنا آملين أن يقوم الطرف الآخر للسماح بمرور الشاحنات والمعدات الثقيلة عبر هذا الطريق.

كما ندعو لفتح كل الطرق الرئيسية المؤدية لمدينة تعز ونأمل أن يلتزم طرف الحوثي بالمصداقية وبالترتيبات اللوجاستية اللازمة لحفظ سلامة المواطنين والبدء بازالة الحواجز و شبكات الألغام من جميع الطرق.

ونثمن عاليا دور الحاضنة الشعبية من أبناء تعز رجالا ونساء وأطفالا لتحملهم المعاناة حتى هذا اليوم، والذي نأمل أن تتكلل بفتح أول طريق من الحوبان إلى المدينة وهذا ما كنا نتابعه منذ سنوات وبدعم من القيادة السياسية.

كما نثمن توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي د/ رشاد العليمي ومتابعته المستمرة لملف فتح الطرقات والتخفيف من معاناة الناس ودور السلطة المحلية والأمنية والعسكرية لنجاح كل الجهود وتسهيل تنقل المواطنين بشكل آمن.

صادر عن اللجنة الحكومية للتفاوض لفتح الطرقات

أ. عبد الكريم شيبان

رئيس اللجنة تعز

7-6-2024

