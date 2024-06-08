نقابة الصحفيين تدعو إلى سرعة نقل أمينها العام "محمد شبيطة" للعلاج في الخارج

المنامة - ياسر ابراهيم - أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للزميل محمد شبيطة الأمين العام لنقابة الصحفيين، والأمين المساعد لاتحاد الصحفيين العرب.

وأشار النقابة في بيان لها، إلى عدم استقرار حالة الأمين العام، رغم مرور شهر كامل، وهو يخضع للعلاج؛ جراء تعرضه وعدد من أفراد أسرته لعدوان مسلح غادر، وسط مدينة صنعاء.

وأشارت إلى أن محلس النقابة يتابع الحالة الصحية للأمين العام، وهو في حالة انعقاد منذ يوم وقوع الاعتداء يلاحظ عدم وجود أي مؤشرات لتحسن حالته الصحية رغم مكوثه في العناية المركزة فترة طويلة.

وأكدت جاهزيتها لنقله إلى خارج اليمن، داعية في ذات الوقت سلطات الأمر الواقع إلى تذليل عملية نقله فورًا؛ لاستكمال تلقى العلاج.

وحمّلت النقابة، جماعة الحوثي، "مسئولية سلامة الأمين العام محمد شبيطة"، مؤكدة أن "أي تداعيات قد تطرأ نتيجة التلكؤ في تسريع عملية نقله".