شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يتولى النسخة الثانية من فعالية العروض (DEMODAY) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن_اعلام كاك بنك:

تولى بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» رعاية النسخة الثانية من فعالية العروض (DEMODAY) تكفلت بتنظيمه منظمة سوبر نوفا الفرنسية بالشراكة مع مؤسسة مظلة، وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وأقيم عصر يوم امس الخميس على مسرح حاضنة الابتكار والإبداع (ساند بوكس) في العاصمة عدن.

وعرضت فيه 10 مشاريع تم تصفيتهم من أصل 45 مشروع، جميعهم لمتدربين ومتدربات المخيم الثالث والرابع في ساند بوكس.

وفي افتتاحية الفعالية تحدث نائب الرئيس التنفيذي لكاك بنك لقطاع العمليات المساندة الأستاذ شكيب عليوة حول رعاية البنك للنسخة الثانية من فعالية العروض (DEMODAY)، بالقول: " نحن في «كاك بنك» يشرفنا أن نشارك في مثل هذه الفعالية، كونها من أهم الفعاليات التي تنظمها منظمة سوبر نوفا، وساند بوكس، ونحن في «كاك بنك» بقيادة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ حاشد الهمداني سباقين بدعم مشاريع الشباب، باعتبارهم اساس المستقبل".

وأضاف:" عبر تاريخ بنك التسليف التعاوني والزراعي والممتد منذ أكثر من 42 سنة دعمنا العديد المشاريع، والى غاية عام 2004 مع التوجه الحكومي بكافة الاصلاحات الاقتصادية، وعملنا على إعادة هيكلة البنك ليحمل البنك شعار (من مرحلة النجاح الزراعي الى قمة التفوق المصرفي)، بالاضافة الى حمله شعار (شاركنا الريادة)، لنعمل مع كل من يعمل في مجال الريادة، سواء شباب او منظمات او رجال الاعمال، لهذا شاركنا في هذه الفعالية، ولكون (كاك بنك) بنكا حكوميا دوما نسهم بدورنا في دعم مثل هذه المشاريع لتثبيت وخلق الاستقرار الاقتصادي، لأن مثل هذه المشروعات تخلق فرص عمل جديدة وتساعد على الحد من الفقر".

وقدمت منظمة سوبرنوفا الفرنسية ثلاث جوائز للمشاركين الذين حازوا المراكز الثلاثة الاولى، فيما قدم «كاك بنك» أربع جوائز، ثلاث منها لأصحاب المراكز الرابع والخامس والسادس، وهي عبارة عن بطاقة ماستر كارد فيها رصيد بمبلغ 500.000 ريال يمني، فيما تحصل صاحب المركز السابع على بطاقة ماستر كارد وفيها رصيد بمبلغ 300.000 ريال يمني.

وتكفلت مؤسسة التقوى بتقديم جوائز بقيمة 100.000 ريال يمني لأصحاب المراكز الثامن والتاسع والعاشر ليكون الجميع رابح في هذا اليوم،

وقام عشرة من المشاركين بعرض مشاريعهم على المشاركين ولجنة التقييم وجاءت النتائج على النحو التالي:

صاحب المركز السابع: امان علي صاحب مشروع Aman Tech المثال الأنسب لحل جميع مشكلات كاميرات المراقبة بمستوى عالي من الاحترافية والابتكار، واتي في المركز السادس: انس معروف صاحب مشروع LEGO BRICKS معمل لبديل البردين يحول العبوات البلاستكية الى بديل مستدام ومذهل يعزز الاستدامة البيئية ويقدم مواد بناء عالية الجودة بسعر مناسب.

وجاء في المركز الخامس: سامي الصلاحي صاحب مشروع تطبيق سكتي وهو عبارة عن تطبيق هاتف محمول يقوم بتسهيل عملية تأجير المنازل والشقق. كما جاء في المركز الرابع: ياسين محمد صاحب مشروع تشريع منصة قانونية رقمية شاملة تهدف الى توفير الوصول الى جميع القوانين اليمنية وتطوير القطاع القانوني.

فيما حصل على المراكز الثلاثة الأولى:

المركز الثالث: انسام محمد صاحبة مشروع عنوبة

المركز الثاني: أحمد الشيخ صاحب مشروع صناعة السماد العضوي

المركز الاول: سالي انور صاحبة مشروع ورقة وقلم.

حضر الفعالية عن البنك نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المساندة شكيب عليوة، وفواز بن شعيب،نائب الرئيس التنفيذي لقطاع كاك اسلامي ومدير ادارة الثروة السمكية رياض المغلس، مدير ادارة الشركات سامي مبجر، ومدير ادارة الجودة اوسان عبدالقادر، مدير ادارة التخطيط عبده محسن، ومدير فرع كبار العملاء (vip) عماد الشبري، ومدير فرع لحج حسام عبادي، ومدير فرع المنصورة ثابت الموزعي، ومدير ادارة الشيخ عثمان هاني كليم، بالاضافة العدد من الموظفين من مختلف الإدارات والفروع.