شكرا لبحثكم عن خبر الداعري يكشف عن تخبط اعلامي غير مسبوق لقيادة البنك المركزي اليمني بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - خاص:

أصدر إعلام البنك المركزي اليمني عدن بيان صحفي ينفي فيه صحة ماورد بحديث وكيل البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح لقناة اليمن اليوم من القاهرة، عن مهلة ممنوحة للبنوك الموقوفة وتريث من قبل البنك المركزي في إرسال القرارات الجديده لمحافظه أحمد بن غالب المعبقي إلى البنوك المراسلة رسميا بالسويفت لتتخذ إجراءاتها العقاقبية تجاه تلك البنوك الموقوفة.

وقال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، رئيس تحرير موقع مراقبون برس في منشور له بالفيسبوك ان بيان البنك المركزي ينفي صحة ماقاله وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة الذي يعد المسؤول المعني اساسا بتلك القرارات والمخول بالرفع بتلك المقترحات العقاقبية المفترضة للمحافظ كي يتخذ بها القرارات.

وعبر الداعري عن استغرابه من مستوى التخبط الاعلامي غير المسبوق لدى قيادة البنك المركزي، متسائلا في نفس الوقت بقوله:

الآن وطالما والبنك المركزي ينفي صحة حديث وكيله المختص بالأمر

فمن نصدق بالضبط ياترى:

بيان إعلام البنك المركزي اليمني

أم الوكيل المعني بالرفع واقتراح تلك القرارات والعقوبات المزعومة وتصريحه الاعلامي المتلفز بوجود مهلة متاحة للبنوك للامتثال لقرارات المحافظ وتجنيب اليمن العزلة المصرفية الدولية.

واختتم الداعري منشوره بالقول الساخر من حديث الوكيل راجح بقوله: جاء يكحلها عورها

ومن تعشى بالكذب ماتغدى به".