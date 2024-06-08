مأرب.. وقفة جماهيرية تندد باستمرار مجازر الاحتلال الاسرائيلي في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم -

احتشد الآلاف بمحافظة مأرب، الجمعة، في وقفة جماهيرية غاضبة، للتنديد باستمرار مجازر الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكافة الأراضي المحتلة.



واستنكر المحتجون الذين توافدوا من مختلف مساجد مدينة مأرب، عقب صلاة الجمعة، بشده جرائم الاحتلال المستمرة بحق النساء والأطفال والشيوخ في قطاع غزة وآخرها مجزرة بحق النازحين في مدرسة (الأونروا) في مخيم النصيرات التي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا و 74 جريح الخميس.



مشيرين إلى أن قوات الاحتلال لم تتوقف لحظة واحدة عن ارتكاب جرائمها الوحشية منذ اليوم الأول من شن عدوانها الهمجي على القطاع ولاتزال مجازرها المروعة متواصلة حتى هذه اللحظة.



وأدان المحتجون، صمت المجتمع الدولي ومواقفه المتخاذلة إزاء استمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر الوحشية والمتواصلة بحق السكان المدنيين في جميع المناطق والمخيمات بقطاع غزة.



معتبرين أن المواقف المتخاذلة والمتواطئة هي من شجعت اسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي تشنها على غزة منذ 245 يوما ومواصلة حملة التطهير العرقي الممنهجة التي راح ضحيتها حتى الآن 36 ألفا و713 شهيدا و83 ألفا 530 جريحا أغلبهم من النساء والأطفال.



وأكد المحتجون في بيان الوقفة، عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الصابر في قطاع غزة، ودعمه ومساندته في هذه المحنة الأليمة وتعزيز صموده وتأكيد حقه في النضال الوطني المشروع حتى تحرير كامل أراضيه المحتلة.



وحيا المحتجون الشعب الفلسطيني الأبي بكل فصائله وقواه الوطنية الحية على صمودهم وثباتهم في أرضهم رغم القتل والتنكيل والتهجير والتدمير الصهيوني المستمر بحقهم منذ أكثر من سبعين عاما.



(سبأ)