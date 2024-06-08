تواصل الحملة في الحديدة..الأمم المتحدة تؤكد اختطاف مليشيا الحوثي لـ11 من موظفيها باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الأمم المتحدة اختطاف مليشيا الحوثي 11 شخصا من الموظفين التابعين لها في اليمن، في حين ذكرت مصادر محلية أن حملة الاختطافات الحوثية تواصلت اليوم السبت في محافظة الحديدة (غربي البلاد).



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الجمعة، إن سلطات الأمر الواقع الحوثية احتجزت 11 موظفا أمميا محليا يعملون في اليمن.



وإذا أعرب المتحدث الأممي عن القلق البالغ بشأن تلك التطورات، فقد أكد أن الأمم المتحدة تسعى بشكل فعال للحصول على إيضاحات من سلطات الأمر الواقع الحوثية بشأن ملابسات هذه الاحتجازات "والأهم ضمان الوصول الفوري لموظفي الأمم المتحدة هؤلاء".



وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "نتابع جميع القنوات المتاحة لتأمين الإفراج الآمن وبدون شروط عنهم جميعا في أقرب وقت ممكن".

في الأثناء قالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي واصلت، السبت، حملة مداهمات واعتقالات استهدفت موظفين وعاملين في منظمات دولية ومحلية بمحافظة الحديدة.

وكانت نحو 120 منظمة مجتمع مدني يمنية، قد أصدرت بيانا مشتركا، حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه؛ أكدت فيه، اختطاف جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي 18 شخصاً في حملة متزامنة بصنعاء والحديدة وصعدة وعمران، استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، يوم الخميس الموافق 6 يونيو"



وأشار البيان إلى أن المستهدفين يعملون في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، عدد منهم تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة"، معتبرا ذلك "أمرا مخالفا للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكا فضا لعمل ونشاط عمل المنظمات الدولية".



يُذكر أنه لا يزال 3 موظفين في الأمم المتحدة مختطفين من قِبل مليشيا الحوثي، اثنان منهم منذ أغسطس من العام الماضي، فيما الثالث منذ نوفمبر من العام 2021.

