عدن..قوات تابعة للانتقالي تفرج عن الفنان عبد الإله البعداني بعد ساعات من اعتقاله

المنامة - ياسر ابراهيم - أفرجت قوات تابعة للمجلس الانتقالي في عدن (جنوب اليمن)، عن الفنان عبدالإله البعداني بعد ساعات من اعتقاله في إحدى نقاط التفتيش بالمدينة المُعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.



وقال الفنان البعداني، إن القوات أفرجت عنه في وقت متأخر من مساء أمس، بعد خضوعه للتحقيق والتعرف على هويته.



وذكر البعداني في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن عمليه اعتقاله تمت بسبب ماسماها "حماقة ضابط النقطة الذي لم يتفاهم ولا حتى استجاب للتفاهم ، ولكن لمجرد تصنيفة مزاج غريب".



واعتقلت عناصر من قوات الانتقالي الفنان البعداني، أثناء مروره في إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات الحزام الأمني بمحافظة عدن، بعد تفتيش هاتفه الشخصي.



والفنان عبد الإله البعداني هو مطرب، وملحن يمني من مواليد محافظ إب، وسط البلاد، وصدر له أكثر من 100 عمل‎، ويحظى بجمهور واسع في مختلف المحافظات.

