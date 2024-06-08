تعز.. السلطات المحلية ترفع سواتر ترابية من المدخل الشرقي لتعبيد الطريق أمام حركة المسافرين

المنامة - ياسر ابراهيم - شرعت السلطات المحلية في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم السبت، في رفع المخلفات والسواتر الترابية من المنفذ الشرقي الذي يربط المدينة بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي.



وقال شهود عيّان إن السلطات المحلية في الحكومة الشرعية، دفعت بالآليات الثقيلة لرفع المخلفات والسواتر الترابية من مدخل المدينة الشرقي في جولة القصر، لتعبيد الطريق أمام حركة المسافرين، ولتأكيد جديتها في فتح الطرقات وتعبيدها من جانب سيطرتها.



وفي وقت سابق (الجمعة)، أعلنت اللجنة الحكومية للتفاوض لفتح الطرقات بتعز عن جاهزيتها لبدء الإجراءات التنفيذية لتنقل المواطنين عبر طريق الحوبان - القصر، في الوقت الذي أعلنت فيه أملها بأن يلتزم طرف الحوثي بالمصداقية والبدء بإزالة الحواجز وشبكات الألغام من جميع الطرق.



ورحب رئيس اللجنة عبد الكريم شيبان، في بلاغ صحافي، مساء الجمعة (7 يونيو)، "بامتثال الحوثيين وإعلانهم فتح طريق الحوبان- جولة القصر- الكمب، والذي يمثل إحدى الطرق التي طالبت اللجنة بفتحها لرفع المعاناة عن كاهل أبناء تعز منذ ثمان سنوات"



وأضاف: "ونعلن جاهزيتنا لبدء الإجراءات التنفيذية لتنقل المواطنين من هذا الطريق، ابتداء من يوم السبت، الثاني من ذي الحجة 1445 هـ الموافق 8 يونيو 2024 م".



وأعلنت اللجنة أيضا أن "طريق الستين- الحوجلة- سوق عصيفرة، مفتوحا من جانبنا، آملين أن يقوم الطرف الآخر بالسماح بمرور الشاحنات الشاحنات والمعدات الثقيلة عبر هذا الطريق"، مضيفة: "كما ندعو لفتح الطرق الرئيسية المؤدية لمدينة تعز"



وأعرب رئيس اللجنة، في البلاغ، عن أمله بأن "يلتزم طرف الحوثي بالمصداقية، وبالترتيبات اللوجستية اللازمة لحفظ سلامة المواطنين، والبدء بإزالة الحواجز وشبكات الألغام من جميع الطرق".

