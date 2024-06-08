وزير الدفاع: ملف الطرقات يتطلب اتفاقاً لوقف إطلاق النار لضمان سلامة المدنيين والمسافرين

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، السبت، أن جميع الطرقات من جانب القوات المسلحة مفتوحة، محملا مليشيات الحوثي مسؤولية حياة المواطنين المتنقلين عبر الطرق.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبر تقنية الاتصال المرئي، بقيادة محور تعز بحضور مدير شرطة تعز العميد منصور الاكحلي، لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية في محافظة تعز، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأشاد الفريق الداعري، بجاهزية وحدات محور تعز وصمودها في مختلف جبهات الشرف والكرامة لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وحول موضوع فتح الطرقات، أكد وزير الدفاع، أن جميع الطرقات في مختلف المحافظات من جانب القوات المسلحة والحكومة مفتوحة ولم تقطعها سوى مليشيات الإرهاب الحوثية امعاناً في معاناة اليمنيين.



ولفت إلى مسيرة المليشيا في الكذب والخداع والمراوغة خاصة فيما يتعلق بفتح الطرقات، مشددا على أن مثل هذه القرارات ينبغي أن تتم وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وعبر اللجان المعنية بعيداً عن العشوائية والتسرع.



ووجه وزير الدفاع، خلال الاجتماع، برفع مستوى التنسيق، والتكامل الأمني العسكري بين محور تعز والأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.



ونوه إلى أن ملف الطرقات عموماً يتطلب اتفاقاً لوقف إطلاق النار لضمان سلامة المدنيين والمسافرين، محملاً مليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية حياة المواطنين والمتنقلين عبر الطرق إثر الألغام والمتفجرات التي زرعتها المليشيات في مختلف الطرق.



وأمس الجمعة، أعلنت اللجنة الحكومية للتفاوض لفتح الطرقات بتعز عن جاهزيتها لبدء الإجراءات التنفيذية لتنقل المواطنين عبر طريق الحوبان - القصر، وذلك بعد إعلان مليشيات الحوثي عن فتحها من جانبها.



وأعلنت اللجنة أيضا أن "طريق الستين- الحوجلة- سوق عصيفرة، مفتوحا من جانبنا، آملين أن يقوم الطرف الآخر بالسماح بمرور الشاحنات الشاحنات والمعدات الثقيلة عبر هذا الطريق"، مضيفة: "كما ندعو لفتح الطرق الرئيسية المؤدية لمدينة تعز"



وأعرب رئيس اللجنة، في البلاغ، عن أمله بأن "يلتزم طرف الحوثي بالمصداقية، وبالترتيبات اللوجستية اللازمة لحفظ سلامة المواطنين، والبدء بإزالة الحواجز وشبكات الألغام من جميع الطرق".

