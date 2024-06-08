شكرا لبحثكم عن خبر وساطة قبلية تنجح في تسليم شيخ للحملة الأمنية بالمضاربة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر قبلية بالمضاربة ورأس العارة في لحج أن مساعي قبلية نجحت في إنهاء التوتر بين مشايخ قبيلة العطيرة وقيادة الحملة الأمنية عقب مطالبة الأخيرة مشايخ القبيلة بتسليم شيخ قبلي بارز ارتبط بمليشيات الحوثي عقب نزوله إلى مسقط رأسه بمنطقة الكديرا بالمديرية بعد غياب في صنعاء دام تسع سنوات.

وقالت المصادر إن المساعي التي بذلت من قبل المشايخ نجحت أمس السبت في تسليم الشيخ القبلي ثابت راجح العطري نفسه لقيادة الحملة الأمنية ممثلة بالشيخ عبده قاسم حسن السيلي ومثنى زليط مدير أمن المضاربة.

وأشار المصدر القبلي إلى أن الشيخ القبلي المطلوب بادر بتسليم نفسه إلى قيادة الحملة الأمنية بمصنع الحديد قبل انتهاء المهلة المحددة للقبيلة من قبل الحملة الأمنية.

وطالبت قيادة الحملة الأمنية في وقت سابق مشايخ قبيلة العطيرة بتسليم أحد مشايخها البارزين المرتبطين بمليشيات الحوثي الشيخ ثابت راجح العطري عقب نزوله إلى مسقط رأسه منطقة الكديرا بالمضاربة، بعد غياب فترة تسع سنوات قضاها في صنعاء بعد تلك الجرائم التي قام بها بداية حرب 2015 من قيادة المعارك في كل من كرش العند لحج صبر الوهط مصنع الحديد الجُحّر الصبيحة والتي راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى وعلى رأسهم الشهيد البطل طه علوان البوكري أركان حرب اللواء 17 مشاة وقتل أحد أقربائه من نفس القبيلة.

وأشار المصدر إلى أن الشيخ ثابت العطري اتجه إلى صنعاء ليزاول نشاطه من هناك باستقطاب أعداد من أبناء لحج وخصوصًا من أبناء كرش والعند وصبر وطورالباحة والمضاربة والتنسيق لهم لعقد دورات ثقافية وإرسالهم إلى بعض المناطق كخلايا نائمة ليزاولوا نشاطهم في أمور تم تدريبهم عليها.

وتواصل قوات العمالقة ودرع الوطن الحملة الأمنية في مناطق الصبيحة بهدف القضاء على الاختلالات الأمنية وتثبيت الأمن والاستقرار.