شكرا لبحثكم عن خبر وزير الاوقاف يعلن اكتمال عملية تفويج حجاج بلادنا البالغ عددهم 24255 حاجا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن وزير الاوقاف والإرشاد الدكتور محمد شبيبة، اليوم السبت، اكتمال تفويج حجاج بلادنا لموسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ البالغ عددهم 24255 حاجا.

وأوضح وزير الاوقاف في تصريح صحافي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان عملية التفويج اكتملت بحمدالله اليوم، وبجهود متواصل من موظفي الوزارة والجهات المعنية في جميع الوزارات، وتعاون كبير وتنسيق مُشترك ومُثمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

واشار الوزير إلى، ان 11699 حاجاً وصلوا عبر منفذ الوديعة البري، و 12556 الف حاجاً عبر المنافذ الجوية عبر مطارات عدن وصنعاء وسيئون والريان والغيضة وسقطرى، بما فيهم، 7372 حاجا ، على متن 36 رحلة جوية عبر مطار صنعاء الدولي، وذلك ضمن الدعم المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لحجاج بلادنا، وتخفيف معاناة السفر عنهم.

وقال وزير الاوقاف “ان عملية التفويج الجوية تمت عبر تنسيق الرحلات بين الخطوط الجوية اليمنية، والمنشآت المعتمدة للحج، وبإشراف مباشر من وزارة الأوقاف والإرشاد”.. مؤكدا نجاح عملية التفويج بكل يسر وسهولة، وخلال فترة قياسية، وفقاً لما هو مجدول ومخطط له من قبل وزارة الأوقاف.

ولفت الوزير إلى ان الوزارة حرصت في المرحلة الاولى ، على وضع معايير الجودة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج بلادنا، في النقل والمساكن والمخيمات والإعاشة..مؤكداً متابعة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لجميع مراحل عملية التفويج واهتمامهم بتقديم الدعم الكامل والتوجيهات الكريمة التي سهلت من عملية التفويج.

وثمن الوزير عالياً جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، في تقديم التسهيلات لحجاج بلادنا، عبر جميع المنافذ الجوية والمنفذ البري، وتسيير رحلات جوية للحجاج من محافظتي سقطرى والمهرة.

وأهاب الوزير بجميع الحجاج، الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الأوقاف والإرشاد والسلطات في المملكة، وتجنب استغلال الحج في الدعايات السياسية والشعارات الطائفية، وأن يتخلوا عن كل مكدرات الدنيا ومنغصاتها، ودعاهم إلى التحلي بالأخلاق الحميدة واستشعار عظمة شعيرة الحج، وان يكونوا خير سفراء لبلدهم.

واكد وزير الاوقاف والارشاد، اهتمام الوزارة وحرصها على متابعة الخدمات المقدمة للحجاج في مناسك الحج، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم، ومراقبة مقدمي الخدمات وفق معايير الجودة المتفق عليها.