عدن.. هيئة الأدوية تتلف كمية من أدوية الأعصاب وأخرى ممنوع استخدامها عالميًا

المنامة - ياسر ابراهيم - أتلفت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، السبت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، كميات من الأدوية المهربة التي تم ضبطها في مداخل المدينة.

ووفقًا لوكالة سبأ الحكومية فقد "شملت الكميات المتلفة، 24 كرتوناً من البريجابلين أي ما يعادل 37150 شريطاً وهي من الأدوية المراقبة محلياً وتستخدم كأدوية للأعصاب ومؤثرات عقلية، وكذا 38 كرتوناً من حقن الرانيتيدين بواقع 20900 أمبولة وهو عقار أقرت منظمة الصحة العالمية منع استخدامه في العام 2021".

وتم الإتلاف بحضور مندوبين عن الهيئة العليا للأدوية، والأجهزة الأمنية، والأبحاث، وصحة البيئة، تماشياً مع الأنظمة والقوانين السارية في البلاد والتي تجرم الاتجار بالأدوية والمستلزمات الطبية خارج الأطر القانونية وتعرض حياة الناس للخطر نظراً لعدم معرفة المحتوى الدوائي وطرق النقل غير السليمة.