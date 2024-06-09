اندلاع حريق في سفينة نتيجة ضربة صاروخية قبالة سواحل اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أصاب صاروخ سفينة شحن، مساء السبت، قبالة سواحل اليمن، حيث تتزايد هجمات الحوثيين ضد الشحن التجاري، حسبما ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري التي لم تبلّغ عن أي إصابات.



وقالت أمبري: "أصيبت سفينة شحن ترفع علم أنتيغوا وبربودا بصاروخ على بعد 83 ميلاً بحرياً جنوب شرق عدن… اندلع حريق لكن تم إخماده… وأطلق أشخاص على متن قوارب صغيرة في المنطقة النار على السفينة خلال الواقعة"، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.



من جهتها أكدت وكالة السلامة البحرية البريطانية "يو كيه إم تي أو" حصول واقعة في المنطقة، داعية السفن إلى توخي الحذر.

والجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، تدمير أربع طائرات مسيرة وصاروخين مضادين للسفن في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، كما دمرت طائرة مسيرة أخرى انطلقت صوب مضيق باب المندب". وأعلنت كذلك تدمير زورق استطلاع للحوثيين في البحر الأحمر.



وأضافت أن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق يسيطرون عليها في اليمن فوق البحر الأحمر ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.



في المقابل، أعلن الحوثيون، استهدافهم بصواريخ ومسيّرات سفينتين في البحر الأحمر تابعتين لشركات انتهكت حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل. جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع.



ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني، يستهدف الحوثيين سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وغيره بصواريخ ومسيّرات، في حين بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية تستهدف مواقع في اليمن.

المصدر: يمن شباب نت + وكالات