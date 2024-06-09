خلال 24 ساعة.. فتح خط البيضاء – مأرب أمام المسافرين بعد إزالة الحواجز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن قوات الجيش مساء السبت، عن فتح الخط الرابط بين محافظتي البيضاء – مأرب أمام المسافرين خلال 24 ساعة، بعد أيام من وصول أعضاء مبادرة مجتمعية لفتح الطرق.



وقال رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة، العميد عبدالرقيب دبوان "أن الطريق سوف تفتح أمام المسافرين خلال الـ 24 الساعة القادمة"، بعد زيارة ميدانية تفقدية لأعمال إزالة الحواجز الترابية والكثبان الرملية.



ووفق ما نقل موقع الجيش "سبتمبر نت"، تفقد العميد دبوان القائمين بإزالة تلك المخلفات على الخط من منطقة “الفلج” وحتى جبهة "العيرف". وقال: "أن توجيهات القيادة السياسية والعسكرية قضت بفتح هذا الطريق (...)، من أجل حاجة المواطنين الماسة لها".



وأشار العميد دبوان إلى "أن التأخير في عملية ازالة الحواجز الترابية والكثبان الرملية ومخلفات الحرب من الطريق يعود إلى استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا للعمال القائمين على إزالة المخلفات يوم الأربعاء، وإصابة أحد سائقي الجرافات".



من جانبه قال عمر الضيعة، أحد أعضاء المبادرة المجتمعة "للتو تم إبلاغنا رسمياً من قبل مندوب المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب بأنه تم استكمال إزالة الحواجز الترابية والكثبان الرملية ومخلفات الحرب من الخط الإسفلتي الرسمي الممتد".



وأضاف في منشور بصفحته على فيسبوك "للعلم أن مندوب المنطقة الثالثة هو ضمن الوفد الذي التقينا به في خطوط التماس فور وصولنا إليها، وانتقلنا بمعيته إلى منطقة العمل للإشراف المباشر ع سرعة الإنجاز طيلة الايام الماضية".



ولفت الضيعة، "بأن موكب السلام سيكون بعد 24 ساعة، (المدة المعلنة لفتح الطريق) سيكون متواجد على امتداد الخط الاسفلتي الممتد من نقطة الفلج وانتهاءً بأول منطقة تتبع الحوثيين باتجاه الجوبة للإشراف على عملية مرور المسافرين".