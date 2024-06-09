الثانية خلال ساعات..هيئة بحرية: نشوب حريق في سفينة بعد إصابتها بقذيفة جنوب غربي عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت تقريرا بنشوب حريق على متن سفينة بعد إصابتها بقذيفة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي عدن في اليمن.



وأضافت في بيان على منصة إكس، أنها تلقت بلاغاً من ربان سفينة يفيد إصابتها بقذيفة مجهولة على القسم الخلفي مما أدى إلى نشوب حريق، دون وقوع إصابات.



وتابعت أنه تجري الآن عملية السيطرة على الأضرار، وتتجه السفينة إلى ميناء التوقف التالي.



وتأتي الحادثة بعد ساعات من إصابة سفينة نقل بضائع ترفع علم أنتيجوا وبربودا، بصاروخ على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن في اليمن.

وتحدث سكان محليون في محافظة تعز، عن سماعهم دوي انفجاران يُعتقد أنهما لصاروخين أطلقتهما مليشيا الحوثي على مرتين من إحدى المواقع الخاضعة لسيطرتها في مديرية حيفان جنوبي المحافظة، باتجاه البحر.



وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارهم "أهدافاً عسكرية".