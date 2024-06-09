الحديدة..وفاة رجل أعمال بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة داخل سجون مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي رجل أعمال وصاحب استثمارات في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، جراء تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة داخل أحد سجون مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، لـ "يمن شباب نت"، إن رجل الأعمال (نصر شداد علي الشميري)، توفي أمس السبت، في أحد مشافي مدينة الحديدة بعد تعرضه لانتكاسة طبية داخل أحد سجون مليشيا الحوثي بالمحافظة.



وأضافت المصادر أن المليشيا نقلت (الشميري)، قبل نحو أسبوع من أحد سجونها بمدينة الحديدة إلى المستشفى نتيجة تدهور وضعه الصحي، غير أنه توفي أمس متأثراً بمرضه.



وفيما لم تعرف بعد طبيعة الوفاة، إلاّ أن المصادر رجحت أن تكون جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.



وأشارت المصادر إلى أن المستثمر الشميري، كان يمتلك قاعة أفراح وحديقة العاب واستثمارات أخرى بالحديدة، وقبل عامين حاولت مليشيا الحوثي مصادرة ممتلكاته وإجباره على التنازل بها لأحد قياداتها، وحينما رفض اختطفته وأودعته أحد سجونها التي ظل فيها حتى تم نقله قبل أيام إلى المستشفى التي فارق فيها الحياة.



ومن المقرر أن يتم الصلاة على جثمانه وتشييعه ظهر اليوم في مدينة الحديدة، حسب المصادر.



