فتح الطرقات.. اللواء سلطان العرادة يعلن رسمياً فتح خط (البيضاء – مأرب) أمام المسافرين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الأحد، فتح خط (مأرب - البيضاء - صنعاء ).



وقال حساب موقع السلطة المحلية بمحافظة مأرب على منصة إكس، إن إعلان عملية الفتح جاءت عقب استكمال الترتيبات اللازمة، وتبدأ من تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024م.



وأكد اللواء العرادة خلال لقائه بممثلين عن مبادرة سفراء الراية البيضاء، على أهمية تفعيل دور المجتمع لدعم كافة الجهود الإنسانية، وإنجاح مساعي فتح الطرقات المغلقة بين المدن اليمنية بما ينهي المعاناة والمخاطر التي تواجه المسافرين أثناء تنقلهم عبر الصحراء و الطرق البديلة والمرهقة.

وأشار إلى أن المبادرة المعلنة يوم الخميس 22 فبراير الماضي وتدشين فتح طريق ( مأرب - فرضة نهم - صنعاء ) والتأكيد في حينه على الاستعداد التام لفتح جميع الطرق التي تربط محافظة مأرب بالمحافظات الأخرى وفي مقدمتها ( مأرب - البيضاء - صنعاء ) و ( مأرب - صرواح - صنعاء ) كانت من أجل المواطنين في كافة أرجاء الوطن لأسباب ودواعٍ إنسانية بحتة.

وأكد عضو مجلس القيادة أن موقف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن فتح جميع الخطوط والطرقات المغلقة في جميع المحافظات ثابت ومعلن باعتبار أن الطريق حق أساسي لجميع اليمنيين.

وأشاد العرادة بجهود أعضاء المبادرة ومساعيهم الحميدة لفتح طريق ( مأرب - البيضاء ) مشدداً على ضرورة فتح كافة الطرق المغلقة وخصوصاً طريق (مأرب - فرضة نهم - صنعاء ) باعتباره الخط الدولي الأقرب والأنسب والمؤهل لنقل البضائع والمسافرين، وكذلك طريق ( ملعا - حريب ) كونه يخدم إحدى المديريات الجنوبية، وواحدة من أكبر مديريات المحافظة.

ونوه العرادة إلى الاستفزازات ومحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية إعاقة مساعي فتح الطرقات والتي كان أعضاء المبادرة شاهدين عليها خلال أعمال إزالة الحواجز والكثبان وأبرزها الاستهداف المباشر للفرق والآليات والمعدات التي باشرت عملية فتح طريق ( مأرب - البيضاء).

ولفت إلى أن ذلك الاستهداف والقنص المباشر أسفر عن إصابة سائق إحدى المعدات إصابة بليغة وما يزال في العناية المركزة، بالإضافة إلى استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة خلال قصف المليشيات لعدد من المواقع العسكرية المحيطة بالطريق في نفس التوقيت.

من جانبهم عبر ممثلو المبادرة المجتمعية عن شكرهم لقيادة محافظة مأرب ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة على تجاوبهم وترحيبهم بالمبادرة وتعاونهم في تقديم التسهيلات، مشيرين إلى أن المبادرة تأتي استجابة لمطالب الشعب في فتح جميع الطرقات واستكمالاً للجهود الإنسانية الرامية لتخفيف معاناة المسافرين وتسهيل سفرهم عبر الطرق الرئيسية والمعبدة.

وقال منسق مبادرة سفراء الراية البيضاء لفتح الطرقات، عمر محمد الضيعة، في منشور على فيسبوك، إن نظام خط السير في الخط المعلن فتحه سيكون من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً.



وكانت قوات الجيش أعلنت مساء السبت عن جاهزية الخط لعبور المسافرين بعد استكمال تعبيده ورفع المخلفات والحواجز منه.

