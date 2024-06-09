شكرا لبحثكم عن خبر الداعري يكشف عن ابتكار الحوثيين مزادات غير مسبوقة في التاريخ المصرفي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف الصحفي ماجد الداعري عن وجود مزادات غير مسبوقة في التاريخ المصرفي تنظمها جماعة الحوثي، لشراء عملة قانونية بسعر صرف عملة غير قانونية.

ووصف الداعري هذه الظاهرة بأنها سابقة خطيرة في النظام المالي والمصرفي، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تعكس مستوىً من التجاوزات غير المعهودة في تاريخ النظام المالي.

وفي تصريحاته، أضاف الداعري قائلاً: "بصراحة، حرب الجبهات أرخم وأهون على اليمنيين من التعايش مع مثل هذه العقليات التي تفتقر إلى الجاهزية الفكرية والعقلية والقانونية والوطنية والإنسانية."

وأشار الداعري إلى أن تلك المزادات تمثل تحدياً كبيراً للنظام المالي في اليمن، وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين باتوا يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة نتيجة لهذه السياسات غير المسؤولة.