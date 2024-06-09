شكرا لبحثكم عن خبر بن مبارك يوجه بإطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مايو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية والخدمية، وخطط تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، على ضوء توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

وشارك في الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، ووزيرا المالية سالم صالح بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة.

وناقش الاجتماع، حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز موقف العملة الوطنية، في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي الى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، إضافة الى استقرار خدمة الكهرباء.

كما تم التأكيد على وزارة المالية إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مايو لمؤسسات الدولة المستوفية للإجراءات، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بما فيها مرتبات الوحدات المدعومة لشهري أبريل ومايو 2024م، ليتسنى صرفها للموظفين، قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ووجه دولة رئيس الوزراء، بتكامل وتناغم الأداء بين السياستين المالية والنقدية بشكل عملي وفاعل بما يساعد على تحقيق الخطط بطريقة سريعة وملموسة تنعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين.

وأكد بن مبارك أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتراجع العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.. لافتاً إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية والمساءلة.