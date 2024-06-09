شكرا لبحثكم عن خبر الكويت تفتح مطارها لليمنية بداية من 15 يونيو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت سفارة الجمهورية اليمنية في دولة الكويت، اليوم الاحد، بشرى سارة لأبناء الجالية اليمنية. وقالت السفارة عبر منشور لها على حسابها في الفيسبوك: تعلن سفارة الجمهورية اليمنية في دولة الكويت بانه سيتم تدشين اول رحلة لخط الطيران المباشر بين الجمهورية اليمنية ودولة الكويت (عدن /الكويت /عدن ) يوم السبت الموافق 15يونيو الجاري .

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تفتح مطارها لليمنية بداية من 15 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.