شكرا لبحثكم عن خبر لقاء استراتيجي يحدد مسار مجلس المستشارين: الزُبيدي يوجه رسالة إلى رؤساء اللجان الدائمة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، رؤساء اللجان الدائمة بمجلس المستشارين.

ورحب الرئيس الزُبيدي، في مستهل اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس المستشارين الأستاذ أحمد الربيزي، برؤساء اللجان الدائمة، في أول لقاء له بهم بعد قرار تعيينهم الذي صدر مؤخرا، مؤكدا ثقته بقدرتهم على تعزيز العمل التنظيمي للمجلس الانتقالي، بما يمتلكونه من رصيد نضالي، وكفاءة علمية، وخبرات عملية، كلٌ في نطاق اختصاصه.

وشدد الرئيس القائد على أهمية الانضباط والالتزام والعمل وفقا للوائح والأنظمة التي تحدد مهام واختصاصات كل لجنة، وبروح الفريق الواحد كونه أساس عمل المجلس، وكذا تنسيق الجهود مع بقية الهيئات المركزية والمساعدة في المجلس بما يضمن تحقيق أهدف المجلس، ويلبي تطلعات شعب الجنوب.

ومن جانبهم قدم رؤساء اللجان شكرهم وتقديرهم للرئيس الزُبيدي على الثقة التي منحهم إياها لتولي هذه المسؤولية الجسيمة في إطار المجلس، مؤكدين استعدادهم الكامل لبذل أقصى الجهود لتحقيق أهداف المجلس الانتقالي على طريق تحقيق الهدف الأسمى لشعب الجنوب المتمثل في استعادة وبناء الدولة الجنوبية الفدرالية على كامل ترابها الوطني المعترف به دوليا حتى 21 مايو 1990م.

واستمع الرئيس الزُبيدي بعدها إلى جُملة من المقترحات والخطط الأولية التي أعدها رؤساء اللجان الدائمة للنصف الثاني من العام الجاري 2024، وفقا للمهام والاختصاصات المحددة التي تضمنتها اللائحة الداخلية للمجلس، وأقرَّ ما يلزم بشأنها.