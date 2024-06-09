شكرا لبحثكم عن خبر وزارة المالية تعلن إطلاق تعزيزات مرتبات شهر مايو للقطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، عن مباشرتها تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، بسرعة إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مايو 2024م لموظفي مؤسسات الدولة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين والجرحى وأسر الشهداء، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ليتسنى صرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية، ان التوجيهات تقضي أيضا بصرف مرتبات الوحدات المدعومة لشهري أبريل ومايو 2024م.

وأكد المصدر، حرص الحكومة ووزارة المالية على التسريع بإنجاز التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والجرحى وأسر الشهداء، مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للموظفين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.. مشددا على الجهات المتأخرة في تسليم كشوف مرتباتها سرعة تسليمها الى وزارة المالية لانجازها بشكل عاجل.