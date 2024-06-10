وزارة المالية تعلن إطلاق مرتبات شهري أبريل ومايو للموظفين في المناطق المحررة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، الأحد، إطلاق مرتبات شهري أبريل ومايو، للموظفين في المحافظات المحررة، مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزارة المالية، أكدت مباشرتها تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بن مبارك، بسرعة إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مايو 2024م لموظفي مؤسسات الدولة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين والجرحى وأسر الشهداء، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ليتسنى صرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة المالية تأكيده، أن التوجيهات تقضي أيضا بصرف مرتبات الوحدات المدعومة لشهري أبريل ومايو 2024م.

وأكد المصدر، حرص الحكومة ووزارة المالية على التسريع بإنجاز التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والجرحى وأسر الشهداء، مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للموظفين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ودعا المصدر الحكومي الجهات المتأخرة في تسليم كشوف مرتباتها سرعة تسليمها الى وزارة المالية لإنجازها بشكل عاجل.