واشنطن تقول إن صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي أصابتا سفينتي شحن في خليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن جماعة الحوثي المدعومين من إيران أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن بأتجاه خليج عدن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة في بيان نشرته على صفحته في منصة "إكس"، أن "أحد الصواريخ الباليستية المضادة للسفن أصاب سفينة الحاويات أم/ڤي تاڤيشي، وهي سفينة حاويات تملكها وتديرها سويسرا وترفع العلم الليبيري".

وأضافت، "أبلغت السفينة أم/ڤي تاڤيشي عن حدوث أضرار لكنها استمرت في الابحار".

وأعلنت القيادة الأمريكية "تدمير الصاروخ الباليستي المضاد للسفن الثاني بنجاح بواسطة سفينة للتحالف". في الوقت الذي "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

على صعيد منفصل، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحوثيين أطلقوا "صاروخ باليستي وصاروخ كروز مضادين للسفن في خليج عدن".

وأكدت أن كلا الصاروخين أصاب سفينة أم/ڤي نورديرني، وهي سفينة شحن تملكها وتديرها ألمانيا وترفع علم انتيغوا وباربادوس.

وأضافت، "أبلغت سفينة أم/ڤي نورديرني عن حدوث أضرار لكنها واصلت الابحار. لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأكدت القوات الامريكية أنها "نجحت من تدمير طائرة بدون طيار فوق خليج عدن".

وأضافت، وفي وقت لاحق، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير صاروخي كروز للهجوم البري تابع للحوثيين ومنصة إطلاق صواريخ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وأكدت "أن هذه الاسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وسيتم اتخاذ هذا الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".