بهدف السطو على أموال المساهمين.. - مليشيا الحوثي تقتحم شركتي أدوية وتخطف عددًا من موظفيها بينهم امرأة بـ"صنعاء"

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، شركتي أدوية، واختطفت عدد من موظفيها، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها؛ بهدف السطو عليها وعلى أموال مساهمين فيها.

وقال مسؤول في الشركتين وأحد المساهمين لـ"يمن شباب نت"، إن المليشيات وعبر ما يسمى بالحارس القضائي اقتحمت السبت، مقري "الشركة الدوائية الحديثة" و"الشركة العالمية لصناعة الادوية"، في صنعاء، بعد محاولات إنهاء الاستيلاء على أموال مساهمين.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الحارس القضائي التابع لمليشيا الحوثي، وضع أحكام على أربعة مساهمين في الشركتين، وأجبر الشركة تسليم أرباح هؤلاء المساهمين للحارس القضائي منذ سبع سنوات.

وأشار إلى أن الحارس القضائي بقيادة نافذ حوثي يدعى "صالح دبيش"، عاد مؤخرا لإضافة أسماء مساهمين آخرين إلى جانب الأربعة السابقين؛ إلا أنه لم يجد عليهم أحكام قضائية، كي ينهب الأسهم الخاصة بهم.

ولفت المصدر، إلى أن المسؤول الحوثي لم يقتنع بالمبلغ الذي يحصل عليه من أرباح الأربعة المساهمين، ويحاول أن يرفع المبلغ، مؤكدا أن إدارة الشركة ردت بعدم مقدرتها رفع النسبة التي يحصل عليها الحارس القضائي.

وأكد أن مسلحي المليشيات قاموا باقتحام الشركتين بعدد من الأطقم، واختطفوا عدد من الموظفين من مكان عملهم، بينهم مديرة المشتريات، فاطمة عيشان، وذلك بعد نحو أسبوع من اختطاف عبدالخالق الغولي، أحد الموظفين، من داخل منزله، بالإضافة إلى اختطاف نائب المدير، الدكتور فهيم الخليدي، ومدير الموارد البشرية مختار المخلافي ومدير المبيعات عبدالله شرف.