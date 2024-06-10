بن مبارك يبحث عن حل جذري للكهرباء

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يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس الوزراء يوجه بالعمل وفق استراتيجية شاملة لوضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالعمل وفق استراتيجية شاملة لوضع معالجات وحلول جذرية لمشكلة الكهرباء، تأخذ بعين الاعتبار مسار تقليل أعباء ملف الطاقة على الموازنة العامة للدولة وتوفر خدمة مستدامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس دولة رئيس الوزراء، اليوم الاحد في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا ضم وزيري المالية سالم صالح بن بريك والكهرباء والطاقة مانع بن يمين ورئيس لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء ناجي جابر.

وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على ضرورة التخلي عن الحلول الجزئية والتوجه برؤية واضحة لوضع معالجات جذرية واصلاحات حقيقة في قطاع الكهرباء بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.. مجددا تفهمه لمعاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء وما تقوم به الحكومة من جهود لتخفيف هذه المعاناة.

وتناول الاجتماع، التزامات الحكومة خلال المرحلة القادمة في قطاع الكهرباء، وخطط لجنة مناقصات شراء الوقود لضمان استدامة تزويد المحطات باحتياجاتها، وفق آليات شفافة ضمن الإجراءات التصحيحية للحكومة في اعتماد المناقصات وآليات الانفاق بشكل صحيح وتحقيق الرقابة الفاعلة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

واطلع رئيس الوزراء من وزير الكهرباء ورئيس لجنة مناقصات الوقود، على خطة الاحتياجات المستقبلية والاستهلاك القائم، ومستوى تنفيذ القرارات والتوجيهات الخاصة برفع كفاءة أداء محطات التوليد واعمال الصيانة واعتماد البدائل الأقل كلفة.

ووجه رئيس الوزراء، برفع تقرير شامل حول مستوى تنفيذ الإصلاحات في قطاع الكهرباء والقرارات والتوجيهات خلال الفترة الماضية، لتقييم ما تم إنجازه ومعرفة جوانب القصور والاختلالات ومعالجتها.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.