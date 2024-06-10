شكرا لبحثكم عن خبر إدارة الموارد البشرية بكاك بنك تدشن دورة تقيم الاداء الوظيفي لمدراء الادارات ورؤساء الاقسام بالبنك، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن_اعلام كاك بنك:

دشنت إدارة الموارد البشرية وتطوير الاداء ببنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في العاصمة عدن اليوم الاتنين، دورة تقيم الاداء الوظيفي لمدراء الادارات ورؤساء الاقسام بالبنك برعاية القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي الاستاذ/ حاشد الهمداني،

وتقام الدورة لمدة أربعة أيام تحت شعار (رحلة الريادة من الابداع الى التفوق)، ويدرب فيها المستشار عبدالله الظرافي، مستشار رئيس مجلس الادارة للأنظمة، خلال الفترة من 10 الى 13 من شهر يونيو الجاري، وتضم مدراء الادارات ورؤساء الاقسام في البنك.

واشاد الاستاذ/ حاشد الهمداني في افتتاح الدورة بأهميتها وضرورة الاستفادة القصوى منها مشيرا إلى اهمية تقييم الأداء الوظيفي في البنك، باعتباره عملية يجري فيها تقييم مدى نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية بالاستناد إلى مجموعة من المعايير المحددة مسبقًا، وينفذها المشرف أو المدير المباشر على الموظف.

واوضح ان الغرض الرئيسي من هذه الدورة هو تحديد إذا ما كان الموظف يلبي التوقعات المُنتظرة منه في أداء دوره الوظيفي، مع تحديد مجالات التحسين، حيث يُعدُّ التقييم ركيزةً أساسيةً، تساعد على ضمان أن يعمل الموظفين بفاعلية وكفاءة، مع ضمان أن يحصل البنك على أكبر إنتاجية وجودة في العمل من قوته العاملة.

فيما أكد المستشار عبدالله الظرافي ان هذه الدورة تأتي ضمن خطة البنك الاستراتيجية لتدريب وتأهيل قيادات الصف الاول والثاني، وضمن خطة استمرارية العمل وسياسة الإحلال الوظيفي، وسعيا من إدارة البنك لتدريب وتهيئة الموظفين للمناصب الإشرافية والإدارية العليا.