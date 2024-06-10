شكرا لبحثكم عن خبر كاك بنك يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية لبناء وتحديث الخطة الاستراتيجية للبنك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- إعلام كاك بنك:

وقع نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المساندة رئيس لجنة التخطيط ببنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) الاستاذ "شكيب عليوة" مع نظيره الدكتور محمد حسين ابو سبعة، أمين عام فرع الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بعدن، صباح اليوم، عقد عمل مشترك لتقديم المشورة في بناء وإعداد الخطة الإستراتيجية 2025– 2030 م للبنك بالأساليب الفنية التي تكفل تحقيق عوامل الجودة وحسن الأداء.

وشملت الاتفاقية التي تمت في مبنى الادارة العامة للبنك بعدن، بحضور القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ "حاشد الهمداني" شملت بنود عدة وملزمة خلال فترة مزمنة لتطوير وبناء قدرات منتسبي كاك بنك.

وأكد رئيس البنك الاستاذ حاشد الهمداني" على أهمية الاتفاقية، مشيرا بالمناسبة إلى ان بناء الخطة الاستراتيجية للبنك تتطلب خطوات مدروسة لتطوير القدرات وتعزيز الفرص سعياً لتحقيق أهداف البنك العامة طويلة المدى بالطرق الحديثة والمتطورة لبناء رؤية واضحة في تحديد الأولويات بما يتفق مع الاحتياجات وتخفيف المخاطر.

وأوضح الهمداني الى ان اسناد المشورة في توقيع هذه الاتفاقية إلى الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية جاء باعتبارها جهة متخصصة وتمتلك من القدرات الاستشارية المكتسبة العالية ستحقق باذن الله نتائج ملموسة متطورة ومتميزة.