شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يسلم ثانوية لطفي جعفر أمان مواد مكتبية ومعدات طاقة شمسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن_اعلام كاك بنك:

سلم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» يوم امس، مواد قرطاسية ومكتبية ومعدات طاقة شمسية، لثانوية لطفي جعفر أمان في العاصمة عدن، وذلك في إطار مسؤولية البنك الاجتماعية، للمساعدة في التخفيف من معاناة انقطاع الكهرباء، ومن النقص الحاد في المستلزمات المكتبية داخل المدرسة.

وعبرمدير ادارة ثانوية لطفي جعفر امان ماهر السيد علي، عن شكره وامتنانه للاخوة في بنك التسليف التعاوني والزراعي، على دعمهم للثانوية والوقوف الى جانبهم، خاصة وهم مقبلين على الامتحانات الوزارية لمرحلة ثالث ثانوي، ونتمنى ان يكون هذا الدعم مستمر.

فيما صرح مدير ادارة التسويق عارف حنش أن هذه المساعدة المتواضعة تاتي في إطار مسئولية البنك تجاه المجتمع، للتخفيف من معاناة ابنائنا الطلاب القادمون لخوض الامتحانات الوزارية في ظل الانقطاعات المتواصلة للكهرباء، ومساعدة ادارة الثانوية في مواصلة عملها.

ويؤمن «كاك بنك» بأن مسؤوليته المجتمعية هي التزام أخلاقي وديني وقانوني من قبله تجاه المجتمع تحقيقاً للتكافل والتعاون ومساهمة في تكوين وحماية مصالح أفراده.