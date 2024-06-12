الثالثة خلال أيام.. مصرع قيادي حوثي برصاص مُسلحين قبليّين في محافظة الجوف 

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الثلاثاء، مصرعه بنيران مسلحيين قبليين في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، في حادثة هي الثالثة من نوعها خلال أيام.

وفي الوقت الذي لم تفصح المليشيات عن طبيعة مقتله، قال مصدر محلي، إن القيادي لدى المليشيات "هائل حسين سعد النقيب"، قتل برصاص مسلحين ينتمون لقبائل بني نوف في مديرية رجوزة بمحافظة الجوف.

وأضاف المصدر، أن اشتباكات اندلعت بين مسلحين قبليين من جهة وعناصر تابعة مليشيا الحوثي من جهة أخرى، أسفرت عن مصرع القيادي "هائل النقيب".

وتعد هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها، في مصرع عناصر حوثية بنيران مسلحين قبليين في الجوف، وذلك خلال الثلاثة الأسابيع الماضية.

وفي 19 مايو الماضي، قتل القيادي الحوثي المدعو"هادي طخيريان الوايلي"، في اشتباكات اندلعت بين قبائل "ذو حسين"، ومليشيا الحوثي في منطقة اليتمة، إثر محاولات الجماعة السطو على أراضي القبائل.

وجاء مقتل الوائلي، بعد يومين من مقتل قيادي آخر برصاص مسلحين قبليين في مديرية الخلق جنوب غرب المحافظة.