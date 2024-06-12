القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا منصتي إطلاق صواريخ حوثية خلال الـ 24 ساعة الماضية

المنامة - ياسر ابراهيم -

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها نجحت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



ونشرت القيادة المركزية الخبر قبل قليل، على صفحتها بموقع التواصل (X)، لافتة إلى أنه تقرر أن منصات الإطلاق هذه تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية التي تبحر في المنطقة.



وأكدت على أن القوات الأمريكية ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن في منطقة البحر الأحمر.



وكانت القيادة المركزية نشرت قبل يومين خبرا أكدت فيه نجاح "القوات الشريكة في تدمير نظام جوي غير مأهول أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في خليج عدن".



وأشارت إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع اي إصابات أو اضرار من قبل السفن الامريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

