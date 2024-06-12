مقتل شاب في حادثة عبث بالسلاح في إحدى بلدات محافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب عشريني في حادثة عبث بالسلاح في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقال سكان محليون، إن الشاب (بسام يحيى علي قاسم معياد)، قتل أمس الأول في حادثة عبث بالسلاح مع أحد جلسائه بمنطقة شبان التابعة إدارياً لمديرية جبلة جنوبي محافظة (إب).



وأضافوا أن الحادثة كانت أثناء جلسة مقيل قات في أحد المنازل، حيث كان الضحية وآخرون يتمازحون بالسلاح، قبل أن يقوم أحد صغار السن بتوجيه السلاح صوب الضحية وإطلاق النار على منطقة البطن.



وأشار الأهالي إلى أنه جرى نقل الضحية إلى أحد مستشفيات مدينة إب غير أنه فارق الحياة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، انتشاراً واسعاً للسلاح فاقم من ظاهرة حوادث العبث بالسلاح التي تسببت بمقتل وإصابة العشرات خلال السنوات الماضية.



