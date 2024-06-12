الداخلية اليمنية تعلن انتشال جثامين 65 مهاجراً أفريقياً من شواطئ شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، انتشال جثامين 65 مهاجراً أفريقياً من شواطئ محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقال الإعلام الأمني التابع للوزارة في بيان، إن شرطة محافظة شبوة انتشلت 65 جثماناً لمهاجرين أفارقة من شاطئ النشيمة بمديرية رضوم، وجرى تسليمها إلى مركز منظمة الهجرة الدولية لشؤون اللاجئين في المحافظة.



وهذه آخر تحديث لإحصائية الوفيات، حيث سبق وأن أعلنت الهجرة الدولية (الثلاثاء)، ارتفاع الوفيات إلى 49 قتيلاً، و140 مفقوداً، إثر حادثة الغرق المأساوية التي شهدتها سواحل شبوة، أمس الأول.



وذكرت المنظمة الدولية في بيانها، أن قاربا يقل 260 مهاجراً انطلق من بوصاصو في الصومال، فجر الأحد، وعلى متنه 115 صومالياً و145 إثيوبياً بينهم 90 امرأة، وانقلب يوم الاثنين (10 يونيو) بالقرب من نقطة الغريف بمحافظة شبوة، ما أدى إلى وفاة وفقدان 189 شخصاً من بينهم 31 امرأة وستة أطفال، فيما نجا 71 آخرون.